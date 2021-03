Paul Vervaeck volgend seizoen geen coach meer bij Kangoeroes Mechelen

Volgend seizoen zal Paul Vervaeck niet langer de coach zijn van Kangoeroes Basket Mechelen in de EuroMillions Basketball League.

Kangoeroes Basket Mechelen maakte vorige week de toekomstplannen van de club bekend. Daarin zit een fusie met de damesclub Sint-Katelijne-Waver en een samenwerking met Guco Lier. Voor coach Paul Vervaeck is er geen plaats meer. “Ik ben niet betrokken in de nieuwe plannen van Kangoeroes Mechelen”, vertelt Paul Vervaeck aan het Nieuwsblad. “Mijn optie op een derde seizoen werd immers niet gelicht.”

Vervaeck had nochtans wel graag in dit project gestapt. “Dit is een bittere pil om te slikken. We kwalificeerden ons toch voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de finale van de Beker van België? Vorig seizoen werd de basis gelegd en nu wilden we een nieuwe stap voorwaarts zetten. Ik weet dat het in de EuroMillions League met 2 op 7 niet echt schitterend loopt, maar mag ik er toch op wijzen dat we nooit over een volledige selectie konden beschikken en dat we bovendien nog maar 7 van de 28 competitiewedstrijden hebben afgewerkt.”

Vervaeck werkt naar eigen zeggen graag met jonge spelers. “Dat nieuwe project om met jongeren te werken, sprak mij ook wel aan. Ik was tussen 2009 en 2012 al bij Kangoeroes actief. Weet je welke jonge kerels we toen onder meer gelanceerd hebben? Retin Obasohan, Elias Lasisi, Manu Lecomte en Terry Deroover. Zij hebben het zo slecht nog niet gedaan, hé?”

In het verleden was Vervaeck al aan de slag in Nederland en met de komst van de BeNeLeague volgend seizoen komen er misschien wel plaatsjes vrij. “En misschien komt het mij ook wel goed uit. Dit schept duidelijkheid. De geïnteresseerden weten nu dat ik beschikbaar ben. Met mijn ervaring in het Nederlandse basketbal kijk ik uit naar de BeNeLeague. In België of in Nederland, ik zou graag bij de lancering van dit project coachen.”