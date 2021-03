Manu Lecomte na twee wedstrijden weg in Frankrijk, nu richting Litouwen

Manu Lecomte begint nog maar eens bij een nieuwe ploeg. Het is de derde club waarvoor hij dit seizoen zal spelen.

Lecomte begon het seizoen in Duitsland bij Frankfurt Skyliners. Daar vertrok hij en een goede maand geleden koos hij voor een avontuur bij het Franse Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Uiteindelijk bleef de 25-jarige Belgian Lion er amper een maand en speelde hij slechts twee competitiewedstrijden voor Pau.

Zijn derde club in een half jaar tijd is het Litouwse Prienai. Voor zijn Europese avontuur begon speelde Lecomte in Amerika voor Baylor en de Agua Caliente Clippers. Erna speelde hij in Spanje, bij Murcia en Gran Canaria.