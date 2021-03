Terry Deroover speelt zijn toekomstige ploeg naar verlies: "Ze riepen dat ik meer moest missen"

In de EuroMillions Basketball League won Kangoeroes Basket Mechelen met 69-72 van Phoenix Brussel.

Kangoeroes Basket Mechelen leek in de eerste helft op weg naar een gemakkelijke overwinning, maar na de rust kwam Phoenix Brussels opzetten. Terry Deroover, volgend seizoen bij Brussel, besliste de wedstrijd.

Al werd er aardig over en weer gejend. “Tijdens de match dacht ik maar één ploeg: Kangoeroes”, vertelt Deroover aan HLN. “Op geen enkel moment zat ik met mijn hoofd bij Brussels. Of toch, de tegenstanders riepen meermaals dat ik wat meer moest missen, want dat ik volgend seizoen één van hen ben.”

Deze maand mag Deroover al even wennen aan spelen in Paleis 12. Dan speelt hij de finale van de EuroMillions Cup in Brussel. “Ik ben gewoon blij dat ik hier de drie punten kon meenemen naar huis. Brussels is voor mij de toekomst, al kom ik in maart wel terug naar Paleis 12 voor de bekerfinale.”