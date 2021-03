🎥 Philly klopt dankzij Embiid Utah in topper na verlenging, Harden laat triple-double optekenen bij bezoek aan ex-team

Met de All-Star Game in het vizier heeft Embiid, de ster van Philadelphia, nog eens van zich doen spreken. De center was de 'difference maker' in de topper tegen Utah. Dat kraakte wel pas in de verlenging. In Houston beleefde James Harden veel plezier aan een bezoek bij zijn ex-ploeg.

Met 19 rebounds was Joël Embiid bij Philadelphia weer voortreffelijk onder de borden. Dat zijn ze van hem wel gewoon. Daarnaast maakte hij ook nog eens 40 punten. Nochtans stond de thuisploeg bij de rust wel negen punten in het krijt. Dankzij een goede tweede helft en een bom van Embiid op zes seconden van het einde, kwam Philadelphia nog naast Utah: 118-118 na de reguliere speeltijd. De floater van Conley had een verlenging kunnen vermijden, maar die kende geen succes. In overtime wist Philadelphia van op de vrijworplijn de overwinning veilig te stellen. Met 131-123 hielden de 76ers alsnog de overwinning thuis. Houston kwam op eigen terrein niet eens in de buurt van de zege. James Harden speelde de eerste matchen van het seizoen nog bij Houston, maar verhuisde nadien naar Brooklyn. De eerste terugkeer naar zijn ex-ploeg werd een triomfantelijke gebeurtenis. Wall scoorde voor de Rockets dan wel 36 punten, Harden was bij de Nets goed voor een triple-double met 29 punten, 14 assists en 10 rebounds. Brooklyn won met 114-132. Nog een straffe individuele prestatie werd neergezet door Stephen Curry bij de Golden State Warriors. Zijn 35 punten waren evenwel niet voldoende om zijn team de overwinning te schenken. Een driepunter van Lillard bracht Portland 108-106 voor met nog 14 seconden op de klok en nadien werd er niet meer gescoord.