Antwerp Giants hebben enkele belangrijke spelers laten gaan, maar hebben nu ook eerste nieuwe versterking beet

De Antwerp Giants moesten de voorbije weken afscheid nemen van enkele sterkhouders zoals Ibrahima Fall Faye en Kenneth Speedy Smith, maar nu heeft de Belgische ploeg ook iemand nieuw in huis gehaald om deze transfers op te vangen.

De Antwerp Giants hebben zich versterkt met Philip “Phil” Cofer. Cofer is een 24-jarige Amerikaanse power forward en speelde de voorbije seizoenen in de G League van de NBA. In de NCAA speelde hij voor Florida State.

De Belgische ploeg kan wel wat versterkingen gebruiken, want de voorbije weken zijn heel wat sterkhouders vertrokken. Zo hebben ze onder meer Ibrahima Fall Faye en Kenneth Speedy Smith laten gaan.