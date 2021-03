Boston Celtics halen het in topper van Toronto Raptors, nipte overwinning voor Milwaukee Bucks

In de NBA hebben de Boston Celtics de voorbije nacht de topper tegen de Toronto Raptors gewonnen. Het werd 125-132 voor Boston. De Milwaukee Bucks wonnen dan weer van de Memphis Grizzlies met 112-111. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

Bij een overwinning konden de Toronto Raptors deze nacht naast de Boston Celtics komen in het oosten, maar zo ver is het niet gekomen. De Celtics haalden het na een goede collectieve prestatie met 125-132. Sterspeler Tatum was goed voor 27 punten en 12 rebounds.

De Milwaukee Bucks hadden het dan weer knap lastig tegen de Memphis Grizzlies. Het werd een 112-111 overwinning voor Milwaukee. Giannis Antetokounmpo kon net geen triple-double laten optekenen, want hij was goed voor 26 punten, 11 rebounds en 8 assists.

andere wedstrijden:

Denver Nuggets - Indiana Pacers: 113-103

Miami Heat - New Orleans Pelicans: 103-93

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 119-123