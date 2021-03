LeBron James en Kevin Durant maken ploegen bekend voor All-Star Game

LeBron James mocht als eerste kiezen en die keuze was niet zo moeilijk. Hij koos voor Giannis Antetokounmpo, een van de absolute uitblinkers in de NBA. Kevin Durant koos dan weer als eerste voor Kyrie Irving. Irving en Durant spelen samen bij de Brooklyn Nets.

Uiteraard bestaan beide teams uit sterke spelers. Zo koos James onder meer nog voor Stephen Curry, Luka Doncic en Nikola Jokic, terwijl Durant, die er zelf niet bij is door blessure, op spelers als Leonard, Embiid en Tatum rekent. De volledige selecties vindt u hieronder terug via de Twitterpagina van de NBA.

The 2021 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamDurant rosters as drafted by @KingJames and @KDTrey5! pic.twitter.com/TWntJccnyP