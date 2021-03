🎥 Giannis is de grote uitblinker en leidt Team LeBron naar vlotte winst in All Star Game

Ook dit jaar mocht het All Star Game niet ontbreken. Team LeBron vs Team Durant: zo werd het aangekondigd. LeBron en Durant kozen elk de grote sterren uit de NBA om in hun team te spelen. Het was dus niet zoals vroeger het oosten tegen het westen. Team LeBron won met 170-150.

Het All Star Game ging dit jaar door in de State Farm Arena, in Atlanta. Bij Team LeBron liepen er twee sterren rond die er wel erg veel zin in hadden en scoorden aan de lopende band: Giannis Antetokounmpo van Milwaukee en Portland-speler Damian Lillard. Die laatste kwam dan nog van de bank. Lillard maakte 32 punten, Antetokounmpo was met 35 punten de grootste uitblinker.

Daar kon Team Durant onvoldoende tegenover stellen. Kevin Durant speelde overigens zelf niet mee. In het andere team was ook de inbreng van LeBron James beperkt. Het was dus vooral de Giannis-show. Hij was dus de All Star MVP, een trofee die dezer dagen de naam van wijlen Kobe Bryant draagt. Het verschil werd eigenlijk puur gemaakt in het tweede kwart, dat door Team LeBron gewonnen werd met liefst 60-41.

Ook in deze All Star Game werd dus weinig verdedigd, zoals de traditie is. De prioriteit ligt bij zo'n evenement bij het spektakel en dat werd er zeker opnieuw gebracht. Door de pandemie was er amper publiek aanwezig bij de wedstrijd.