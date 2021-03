Belgian Cats kennen hun tegenstanders voor het EK

Slovenië, Turkije en Bosnië zijn de tegenstanders van de Belgian Cats in de groepsfase van het EK basketbal, van 17 en 27 juni in Straatsburg en Valencia.

De Belgian Cats waren reekshoofd en werden ingedeeld in poule C. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinale. De nummers twee en drie werken een barrage af. De Belgian Cats spelen de groepswedstrijden in Straatsburg.

"We vermijden Rusland en Zweden uit pot 2", reageerde bondscoach Philip Mestdagh na de loting. "Dat was zwaarder geweest. Dus ja, we moeten tevreden zijn. Er staan geen zwakke teams op een EK bij de vrouwen. Uit pot 4 krijgen we Bosnië dat speelt met een genaturaliseerde Bahamaanse, Jonquel Jones. Het wordt voor Bosnië de eerste EK-deelname. Slovenië kennen we goed. Het is een niet te onderschatten team dat het elke ploeg lastig kan maken. Tot slot is er Turkije, de sterkste tegenstander. Ze hebben een sterk nationaal kampioenschap en kunnen ook rekenen op een genaturaliseerde Amerikaanse, Quanitra Hollingsworth."

De doelstelling is simpel. "Ons doel is uiteraard groepswinnaar te worden en rechtstreeks door te gaan naar de kwartfinales. In de andere poule in Straatsburg, die we kruisen, zitten Frankrijk, Rusland, Tsjechië en Kroatië. Dat is een zeer zware poule en zij zijn onze tegenstanders in de kwartfinales of eventuele barragewedstrijden."