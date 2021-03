"Bij de mannen had ik meer aandacht gekregen"

Het is Internationale Vrouwendag vandaag. Team Belgium sprak met Ann Wauters over vrouwen in de sport.

Voel je dat je dezelfde kansen hebt gehad als mannen?

"Ik heb zeker kunnen doorgroeien naar de top binnen mijn sport en voel niet dat daar een verschil lag. De erkenning en verloning waren natuurlijk niet te vergelijken met mijn mannelijke collega’s. Daarin ben ik ook heel realistisch, onze marktwaarde is niet zo groot als die van mannen aangezien er minder interesse is om onze wedstrijden te volgen. Er is een sneeuwbaleffect: minder interesse, minder sponsors, minder budget, minder beleving rond de match, minder media, minder infrastructuur …)"

Zijn vrouwen mentaal even sterk als vrouwen?

"Absoluut! Ik heb al ongelooflijk straffe vrouwelijke atleten gezien die mentaal zo sterk waren. Ik heb het gevoel dat we ons soms toch nog wat meer moeten bewijzen in de sport en dat we geleerd hebben om het fysisch verschil dat er is tussen mannelijke collega’s misschien wel te compenseren door mentaal sterker te zijn."

Krijgen vrouwelijke topsporters dezelfde erkenning en hetzelfde respect als mannen?

"Hangt er heel hard van af welke sport, welke atlete. Als ik dezelfde carrière zou gehad hebben in het mannenbasket, dan had ik veel meer aandacht gekregen."

Hoe zie je jouw rol in het verbeteren van gendergelijkheid in sport?

"Ik besef dat ik met de carrière die ik heb gehad binnen het basketbal, andere generaties kan inspireren en laten zien dat het mogelijk is om ook professioneel te basketten als vrouw. Ik wil dit graag nog actiever doen voor meisjes om hen nog meer in hun dromen te laten geloven en minder in hokjes te denken."

"Ik wil ook heel graag meewerken aan meer professionaliteit binnen de Belgische sportwereld en in het bijzonder om meer vrouwen in de sport aan het werk te zien."

Is het positief voor een vrouwelijke atleet om vrouwen in de omkadering te hebben?

"Absoluut. Er moeten meer vrouwen komen in sleutelposities binnen de sportwereld. De diversiteit en de andere kijk op de wereld is zeker een meerwaarde. In de politiek en de bedrijfswereld begint dit door te dringen, nu nog de sportwereld."

Welke concrete acties zou je graag zien om vrouwen gelijke kansen te geven in sport?

"Ik zou in beleidsfuncties voor quota ijveren. We willen allemaal de juiste persoon op de juiste plaats, maar ik zie dit als een overgangsfase waar in de eerste plaats vrouwen moeten geactiveerd worden om zo’n functies op te nemen, maar ook een mentaliteitsverandering bij de huidige bestuursleden nodig is."

Waarom worden niet meer vrouwen coach na hun actieve carrière?

"De moeilijke oefening tussen in nog steeds veel gezinnen de ‘prime caretaker’ te zijn van de kinderen en de trainingsuren die meestal ‘s avonds vallen."

Denk je dat de huidige coachopleiding geschikt is voor topsporters?

"Hangt hard af van federatie tot federatie, ik heb mijn trainersdiploma’s kunnen halen in verkorte trajecten. Er was wel fysieke aanwezigheid nodig. Dus als je in het buitenland speelt, is het heel moeilijk om daaraan deel te nemen."

Op welke manier heeft jouw sportcarrière jou gesterkt als vrouw, als persoon?

"Basketbal heeft me ongelooflijk veel zelfvertrouwen gegeven. Als veel te grote vrouw was het niet altijd gemakkelijk en dankzij mijn sportcarrière is dat nu net één van mijn grote troeven geworden. Hier kan ik nog lang over vertellen, maar sport heeft me zoveel meer geleerd dan te scoren met een bal. Passie, doorzettingsvermogen, discipline, volharden, samen strijden voor een doel, met verlies leren omgaan, veerkracht … Zoveel waarden, zoveel levenslessen die ik geleerd heb."