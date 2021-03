NBA komt terug op gang na All-Star Game met twee wedstrijden deze nacht

Het voorbije weekend stond in de NBA de All-Star Game op het programma en daardoor lag de Amerikaanse basketbalcompetitie enkele dagen stil. Vannacht komt het wel opnieuw op gang met twee wedstrijden.

Zo staat er om 2u Belgische tijd een wedstrijd tussen de Washington Wizards en de Memphis Grizzlies op het programma. Bij de Wizards loopt het de laatste weken opnieuw iets beter en met Beal en Westbrook beschikken ze over twee sterspelers.

Ze staan op 14 overwinnigen en 20 nederlagen en daardoor is de tegenstander van vanavond, de Memphis Grizzlies, licht favoriet. De ploeg van het jonge toptalent Ja Morant telt 16 overwinningen en 16 nederlagen en staat daarmee op de tiende plaats in het westen.

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks

De andere wedstrijd van deze nacht gaat tussen de San Antonio Spurs en de Dallas Mavericks en deze wedstrijd start om 2u30. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd, want de Spurs tellen 18 overwinningen en 14 nederlagen, terwijl de Mavericks op 18 overwinningen en 16 nederlagen staan.

Ook bij deze ploegen is het uitkijken naar enkele sterkhouders. Bij San Antonio is DeMar DeRozan één van de uitblinkers, terwijl Luka Doncic aan het bevestigen is bij de Mavericks na zijn uitstekend seizoen van vorig jaar.