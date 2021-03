Antwerp Giants heeft een nieuwe center gevonden voor de rest van het seizoen

Na de komst van Phil Cofer vorige week heeft Antwerp Giants nu ook een nieuwe bordenspeler gevonden. Die haalden ze in Italië.

De 25-jarige Brit komt over van het Italiaanse Pallacanestro Cantu, de huidige nummer 6 uit de Italiaanse competitie. Voordien speelde hij in de NBA G League bij onder meer de opleidingsploeg van de New Orleans Pelicans.

“Kavell is een zeer beweeglijke en atletische speler”, klinkt het bij de Giants. “Hij is defensief erg sterk, vooral in de rebound. De 25-jarige center speelde na zijn studies in de NBA G League bij onder meer de opleidingsploeg van de New Orleans Pelicans. Kavell komt nu over van het Italiaanse Pallacanestro Cantù, waar hij eind vorig jaar werd opgenomen in de selectie.”

“Onze nieuwe centerspeler zal net zoals Phil Cofer eerst een quarantaine uitzitten vooraleer hij kan aansluiten bij de spelerskern.”