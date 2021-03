Speelt Emma Meesseman dit seizoen dan toch in de WNBA mee?

Met een EK en de Olympische Spelen op de agenda wordt het een drukke zomer voor de Belgian Cats en Emma Meesseman.

De Ieperse maakte er geen geheim van dat ze eerst voor de Belgian Cats kiest. Het EK en de Olympische Spelen zal ze dus zeker niet laten schieten.

In Washington hopen ze natuurlijk wel dat Meesseman van de partij zal zijn. Al zal dat niet voor het volledige seizoen zijn. “

“Ik hoop dat we Emma de komende zomer in Washington kunnen begroeten. Als ze komt, zal het echter pas na de Olympische Spelen in Tokio zijn,” klinkt het bij coach Mike Thibault van Washington.

De WNBA start in de loop van de maand mei op.