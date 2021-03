🎥 Topteams laten niets liggen en zien vooral Booker en Irving uitblinken

De teams die momenteel bovenaan staan in de NBA, willen die plek zeker niet afgeven. Devin Booker en Kyrie Irving zorgden voor de meest spraakmakende prestaties van een individu: zij loodsten respectievelijk Phoenix en Brooklyn naar winst. Ook Philly, Milwaukee en de Clippers wonnen.

De nummers 2 en 4 uit de Western Conference kwamen in actie. De nummer 2, dat is inmiddels het verrassende Phoenix, dat stevig is opgerukt en al een vijfde zege op rij behaalde. Man van de match was Devin Booker, die tegen Portland goed was voor 35 punten. Portland legde in eigen huis de duimen met 121-124. De LA Clippers, de nummer 4 uit het westen, haalde uit tegen Golden State met 130-104.

Puur statistisch deed Kyrie Irving nog straffer dan Booker wat scorend vermogen betreft. Irving liet een veertiger noteren tegen zijn ex-ploeg Boston. Brooklyn, de nummer 2 uit het oosten, haalde het zo van nummer 4 Boston met 121-109. Brooklyn heeft nu 12 van zijn laatste 13 matchen gewonnen.

Ook de twee andere ploegen uit de top drie van het oosten wisten hun wedstrijd winnend af te sluiten. Philadelphia gaat nochtans gebukt onder blessurelast, maar kende dan nog geen moeite met Chicago (105-127). Milwaukee bracht een nog groter verschil op het scorebord in de thuiswedstrijd tegen New York: 134-101.