Antwerp Giants onderuit in derby bij Kangoeroes Basket Mechelen

Het was de avond van de verrassingen in de EuroMillions Basketball League. Naast Oostende verloren ook de Antwerp Giants hun partij.

Antwerp Giants leed aan de Winketkaai zijn derde nederlaag van het seizoen (76-60). “Een overtuigende zege. We hebben als een team gespeeld en dat was cruciaal”, zei Kangoeroes-coach Paul Vervaeck achteraf aan Gazet van Antwerpen.

Iets wat bij Antwerp niet het geval was. Bovendien werden de Giants, bij afwezigheid van hun nieuwe center, onder de borden enorm gedomineerd. “In de tweede helft misten we defensieve scherpte”, zei Niels Van Den Eynde. “Ook in de defensieve rebound liep het mis. Daardoor bleven we achter de feiten aanlopen.”

Veel tijd om stil te staan bij de nederlaag is er niet. De Giants spelen zondag tegen Leuven. Kangoeroes geeft dan Charleroi partij.