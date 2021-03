Okapi Aalst stunt na thriller tegen Filou Oostende

In de EuroMillions Basketball League heeft Okapi Aalst vrijdagavond voor de verrassing gezorgd door Filou Oostende te kloppen.

De studieronde duurde bijna drie minuten vooraleer er een eerste keer gescoord werd. Oostende liep snel weg tot 2-9, maar met een driepunter van Maras nam Aalst de leiding weer over (15-13).

Beide ploegen speelden geen toppartij, maar het bleef wel ontzettend spannend. Door een zwakke afwerking aan beide kanten stonden de bordjes slechts 34-34 bij de rust.

De tweede helft was van een hoger niveau, al bleef het wel spannend. Oostende leek de partij naar zich toe te trekken in het derde quarter (50-54). Mihailovic toonde in het slot nog maar eens zijn klasse en trok Okapi over de meet. Hij eindigde de partij met 20 punten achter zijn naam. De driepunter van Gillet voor de verlenging ging naast.