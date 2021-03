James Harden loodst Nets voorbij Pistons, revelatie gaat met de billen bloot

De Brooklyn Nets blijven winnen in de NBA, al hadden ze het niet eenvoudig tegen de Detroit Pistons, notabene de laatste in de Eastern Conference.

Het sterrenteam van de Nets kon opnieuw rekenen op punten van James Harden die niet alleen topscorer was met 24 punten, hij was ook nog eens goed voor 10 rebounds en 10 assists. Een prestatie die hem logischerwijze de trofee voor MVP van de wedstrijd opleverde. In de Eastern Conference blijven de Nets nog wel tweede in de stand, achter de 76ers uit Philadelphia.

De tweede in de stand in de Western Conference, revelatie Phoenix Suns, ging dan weer wel met de billen bloot. Tegen de Indiana Pacers, een middenmoter, gingen de Suns met 111-122 onderuit. Malcom Brogdon maakte 25 punten voor de Pacers maar ook de prestatie van Domantas Sabonis was indrukwekkend met 22 punten, 13 rebounds en 10 assists.

'The play of the day' ging echter naar Anthony Edwards van de Minnesota Timberwolves. Ondanks het verliest tegen de Portland Trail Blazers (121-125) liet Edwards zich opmerken met deze knappe dunk:

Andere uitslagen

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 114-104

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 119-125

Atlanta Hawks - Sacramento Kings 121-106

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 103-116