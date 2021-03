🎥 Curry loodst Warriors voorbij Utah en ook Clippers gaan onderuit, Belgische bekerfinalisten staan op scherp

De klok werd even teruggedraaid. Het leek er nog eens op dat Stephen Curry en de Warriors de topprestaties aaneen rijgen. Het is wel degelijk Utah dat aan de leiding staat in de NBA, maar het verloor wel bij Golden State, dat één van zijn beste matchen van het seizoen speelde.

Het helpt ook als Stephen Curry er echt zin in heeft en zoals vanouds voor het scorend vermogen zorgt. Curry was goed voor 32 punten. De 28 punten van Wiggins waren ook niet onaardig en Draymond Green liet zelfs een triple-double (19 punten, 12 assists en 12 rebounds) noteren. Het hielp om Utah opzij te schuiven met 131-119.

De LA Clippers verging het helemaal niet goed in New Orleans. De Clippers werden van start tot einde overklast en gingen de boot in met 135-115. Wel was er succes voor Philadelphia, dat het nochtans zonder sterspeler Embiid moest doen. Dat hield Philadelphia niet tegen om San Antonio er van langs te geven. Het werd 134-99 voor de 76ers.

In België is het stilaan toeleven naar de bekerfinale van komende zondag. Finalisten Oostende en Mechelen tankten alvast vertrouwen. Oostende ontdeed zich met 92-70 eenvoudig van Luik. Mechelen boekte een derde overwinning op rij door met 78-94 te gaan winnen in Charleroi, met dank aan een sterke Terry Deroover (26 punten). Antwerp had zijn vorige partij verloren, maar rekende op eigen terrein wel af met Leuven (93-84).