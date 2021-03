LA Lakers gaan voor tweede overwinning in twee dagen, topper tussen Utah Jazz en Boston Celtics

Er komen deze nacht opnieuw heel wat leuke ploegen in actie in de NBA. Zo gaan de LA Lakers op zoek naar hun tweede overwinning op twee dagen tijd en staat er een topper tussen Utah Jazz en Boston Celtics op het programma.

De LA Lakers maakten de voorbije nacht indruk tegen de Golden State Warriors en deze lijn willen de Lakers doortrekken tegen de Minnesota Timberwolves. De Timberwolves kennen een lastig seizoen met 9 overwinningen en 30 nederlagen en dus zouden de Lakers vannacht geen problemen mogen krijgen met Karl-Anthony Towns en co.

Daarnaast staan de Boston Celtics voor een topper tegen de Utah Jazz. De Jazz is de leider in het westen met 28 overwinningen en 10 nederlagen, maar de vorige wedstrijd verloren ze van de Golden State Warriors. De Boston Celtics staan op de vijfde plaats in het oosten met 20 overwinningen en 18 nederlagen.

Verder is het ook uitkijken naar de Philadelphia 76ers, die het uitstekend doen dit seizoen met 27 overwinningen en 12 nederlagen. Zij nemen het op tegen de New York Knicks. Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) en de Houston Rockets (11 overwinningen, 26 nederlagen) spelen dan weer tegen de Atlanta Hawks (19 overwinningen, 20 nederlagen).

Andere wedstrijden:

Cleveland Cavaliers - Miami Heat

Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers