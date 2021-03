Eén topper in het westen en één topper in het oosten deze nacht in de NBA

Er staan deze nacht twee absolute krakers op het programma in de NBA. In het westen zullen de LA Clippers het opnemen tegen de Dallas Mavericks, terwijl er in het oosten een duel is tussen de Milwaukee Bucks en de Philadelphia 76ers.

Met de LA Clippers en de Dallas Mavericks staan twee sterke ploegen in het westen tegenover elkaar. De Clippers staan op de vierde plaats in het westen met 26 overwinningen en 15 nederlagen, terwijl de Mavericks op de achtste plaats staan met 20 overwinningen en 18 nederlagen. In de wedstrijd wordt het ook uitkijken naar de strijd tussen Kawhi Leonard en Paul George met het Sloveense wonderkind Luka Doncic. In het oosten staat misschien nog wel een betere wedstrijd op het programma. De Philadelphia 76ers, met 28 overwinningen en 12 nederlagen de leider in het oosten, neemt het op tegen de Milwaukee Bucks van absolute sterspeler Giannis Antetokounmpo. Milwaukee staat op de derde plaats in het oosten met 25 overwinningen en 14 nederlagen. Milwaukee lijkt licht favoriet voor deze wedstrijd, aangezien Joel Embiid, de uitblinker van Philadelphia dit seizoen, er niet bij is door een blessure. Verder is het ook uitkijken naar de Brooklyn Nets. De tweede in het oosten met 27 overwinningen en 13 nederlagen, speelt tegen de Indiana Pacers. Jae'Sean Tate, de ex-speler van de Antwero Giants, speelt dan weer met de Houston Rockets tegen de Golden State Warriors van Stephen Curry. Andere wedstrijden: Toronto Raptors - Detroit Pistons Sacramento Kings - Washington Wizards Boston Celtics - Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs - Chicago Bulls Miami Heat - Memphis Grizzlies Charlotte Hornets - Denver Nuggets