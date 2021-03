Emma Meesseman werkt in Hongarije kwartfinale Euroleague af

Ook al spelen er twee Russische ploegen tegen elkaar, toch moet Emma Meesseman met Ekaterinburg naar Hongarije voor de bubbel van de Euroleague.

In de kwartfinale van de Euroleague speelt het Ekaterinburg van Emma Meesseman tegen Dynamo Kursk, eveneens een Russische ploeg. Toch moet het duel in Hongarije in een coronabubbel afgewerkt worden.

In Sopron wordt ook het duel tussen de lokale damesploeg en het Franse Lyon afgewerkt. De andere kwartfinales worden in het Spaanse Salamanca afgewerkt. Daar zijn er zelfs twee duels tussen ploegen van hetzelfde land.

Salamanca speelt tegen Girona, terwijl de Turkse ploegen Fenerbahce en Galatasaray elkaar treffen. De Final Four is gepland op 16 en 18 april. Waar dat zal doorgaan is nog niet bekendgemaakt. Meesseman schreef de Euroleague al drie keer op haar naam.