Philadelphia 76ers boeken nipte overwinning tegen New York Knicks, Portland Trail Blazers halen het van New Orleans Pelicans dankzij 50 punten van Lillard

De Portland Trail Blazers zijn aan een goed seizoen bezig in de NBA met 23 overwinningen en 16 nederlagen en dat hebben ze onder meer te danken aan Damian Lillard. Ook de voorbije nacht had de point guard een belangrijk aandeel in de overwinning van Portland, want hij was goed voor 50 punten en 10 assists. Portland haalde het uiteindelijk met 124-125 van de New Orleans Pelicans.

De Philadelphia 76ers namen het dan weer op tegen de New York Knicks en ook Philadelphia had het niet onder de markt. Het werd 96-99 voor de 76ers na 30 punten van Tobias Harrias. Uitblinker Joel Embiid is er nog steeds niet bij door een blessure.

Andere wedstrijden:

Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls: 102-123

Atlanta Hawks - Houston Rockets: 119-107