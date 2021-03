Phoenix Brussels nipt onderuit tegen Mons-Hainaut

Phoenix Brussels speelde een sterke partij tegen Mons Hainaut, dat zich dit seizoen volop in de top drie aan het nestelen is.

Mons Hainaut kon al snel een kloofje van tien punten slaan (17-7), maar tegen de rust was alles te herdoen dankzij een sterke BJ Raymond. “Meerdere keren heb ik er al op gewezen dat Brussels op zijn best is, als we de rebound beheersen. Dat was niet het geval in Bergen. Spencer voerde oorlog onder de borden”, zei Raymond aan HLN.

Ook na de rust bleven beide ploegen an elkaar gewaagd. Diep in de tweede helft zorgde een driepunter van Barnes voor een klein kloofje dat Mons Hainaut de zege bezorgde.

Een overwinning zou voor Brussels heel veel vertrouwen gegeven hebben. “Vorige week speelden we een goede match tegen Charleroi”, vervolgt Raymond. “Het is jammer dat die prestatie geen vervolg kreeg in de puntentelling. Brussels maakt een proces door. Dergelijke matchen moeten we in de toekomst kunnen winnen.”