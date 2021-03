🎥 Bucks winnen na comeback topper in OT en Dončić te sterk voor Clippers, Luik wint zowaar eens in eigen land

Een topaffiche was het in het oosten, met Philadelphia, de ploeg bovenaan de Conference, tegen Milwaukee, uitstekend op dreef in de laatste tien matchen. Dat bewezen de bezoekers ook nog een keer in Philadelphia, na een comeback om u tegen te zeggen. Elders imponeerde Luka Dončić.

In een sterke eerste helft liet Philadelphia Milwaukee amper tot scoren komen. Het teerde zelf onder meer op guard Ben Simmons, die met 13 punten, 12 assists en 10 rebounds een triple-double liet optekenen. Op een gegeven moment stond Milwaukee liefst 19 punten in het krijt. Met een bonus van 11 punten bij het ingaan van het laatste kwart stond Philadelphia er nog steeds goed voor. Het had echter nog een bom van Korkmaz nodig om 93-93 en een verlenging af te dwingen. Daarin nam Giannis Antetokounmpo over bij Milwaukee: hij maakte 10 van zijn 32 punten in de extra periode. Zo was het nog Milwaukee dat zijn slag thuishaalde met 105-109. Dallas rekende op eigen terrein af met de LA Clippers: de 42 punten van Nikola Dončić leidden de thuisploeg naar een 105-89-overwinning. In eigen land stond er woensdagavond één wedstrijd op het menu: Luik-Limburg. Rode lantaarn Luik had nog maar één keer gewonnen, maar Limburg gaf lange tijd niet thuis. Bij het aanvatten van het laatste kwart was het verschil 15 punten in het voordeel van de hekkensluiter. Limburg kwam nog opzetten, maar het offensief kwam te laat. Luik hield stand en behaalde met 69-66 zijn tweede competitizege.