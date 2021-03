Damian Lillard helpt Portland Trail Blazers opnieuw aan zege, Phoenix Suns gaan verrassend onderuit tegen Minnesota Timberwolves

De Portland Trail Blazers zijn op dreef in de NBA. Ook deze nacht wonnen ze dankzij opnieuw een sterke prestatie van Damian Lillard. De Phoenix Suns hebben dan weer verrassend verloren van de Minnesota Timberwolves. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

Met 24 overwinningen en 16 nederlagen is Portland een ploeg om in de gaten te houden in de NBA. Dankzij een sterke Lillard haalden ze ook deze nacht de overwinning binnen. Het werd 93-101 tegen de New Orleans Pelicans. Lillard was goed voor 36 punten.

De Phoenix Suns stonden een tijdje op de tweede plaats in het westen, maar nu moeten ze de LA Lakers voor zich laten in het klassement. Deze nacht verloren de Suns namelijk met 123-119 van de Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, een rookie van de Timberwolves, maakte indruk en scoorde 42 punten. Ook Karl-Anthony Towns was sterk voor Minnesota met 41 punten, 10 rebounds en 8 assists.

andere wedstrijd:

Oklahoma Cty Thunder - Atlanta Hawks: 93-116