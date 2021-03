Herkansing voor de Phoenix Suns, Leuk duel tussen Luka Doncic en Damian Lillard

Opnieuw heel wat wedstrijden in de NBA de komende nacht. Zo moeten de Phoenix Suns opnieuw tegen de Minnesota Timberwolves, neemt Luka Doncic het met de Dalles Mavericks op tegen de Portland Trail Blazers van Damian Lillard en komen ook de Utah Jazz in actie.

De Phoenix Suns verloren de voorbije nacht met 123-119 van de Minnesota Timberwolves, maar deze nacht krijgen de Suns een herkansing. Dan nemen ze het opnieuw op tegen de Timberwolves. Afwachten of ze deze keer Karl-Anthony Towns en Edwards wel aan banden kunnen leggen.

Daarnaast staat er in het westen een leuk duel tussen de Dallas Mavericks en de Portland Trail Blazers op het programma. Bij beide ploegen lopen er spelers in grote vorm rond, want bij Dalles is het uitkijken naar Luka Doncic, terwijl Damian Lillard het mooie weer maakt bij Portland.

De Utah Jazz zijn nog steeds de fiere leider in de NBA, maar de voorbije nacht werd wel verloren van de Washington Wizards. Deze nacht krijgt Utah de kans om opnieuw aan te knopen met een overwinning, maar dan moeten ze wel voorbije de Toronto Raptors geraken.

Andere wedstrijden:

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings - Boston Celtics

Indiana Pacers - Miami Heat

Brooklyn Nets - Orlando Magic

Detroit Pistons - Houston Rockets

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies

Chicago Bulls - Denver Nuggets