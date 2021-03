Pech voor Belgian Lion: hij staat minstens een maand aan de kant met een breuk in het kuitbeen

Slecht nieuws voor Hans Vanwijn. De Belgian Lion zou namelijk een breuk opgelopen hebben in het kuitbeen. Daardoor is de ex-speler van de Antwerp Giants minstens vier weken buiten strijd.

Hans Vanwijn gaf het nieuws zelf mee via Facebook. De voorbije jaren was Vanwijn in de Belgische competitie aan de slag bij onder meer Limburg United en de Antwerp Giants. Vanwijn speelt ook voor de nationale ploeg.