Rookie van de Minnesota Timberwolves maakt indruk en komt in straf rijtje met Kevin Durant en LeBron James

De Minnesota Timberwolves zijn aan een minder seizoen bezig, maar deze nacht hebben ze wel een knappe overwinning geboekt tegen de Phoenix Suns, de ploeg die derde staat in het westen. Het werd 123-119.

Een speler die heel wat indruk maakte bij de Timberwolves deze nacht, was Anthony Edwards. Hij is aan zijn eerste seizoen bezig in de NBA, maar Edwards was tegen de Phoenix Suns goed voor maar liefst 42 punten.

Daarmee komt Edwards in een zeer straf rijtje, want hij is de op twee na jongste speler in de NBA-geschiedenis die 40 punten of meer kan maken. Enkel LeBron James en Kevin Durant waren nog jonger dan Edwards.