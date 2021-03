🎥 Utah ontsnapt aan nederlaag maar Brooklyn niet, Bergen voorlopig naar de leiding in België

Het zit soms in een klein hoekje in het basketbal. Vraag maar aan leider Utah in de NBA. Dat had evengoed een verlenging moeten spelen tegen Toronto, maar stapte toch van het terrein als winnaar. Ook Phoenix haalde zijn slag thuis, Brooklyn daarentegen niet.

Utah is er in geslaagd om een tweede opeenvolgende nederlaag af te wenden, al scheelde het niet veel. Met 1'36" op de klok stond het 110-105 voor Toronto. Mitchell scoorde nadien nog 8 van zijn 31 punten en bracht zijn team zo toch in een winnende positie. De driepuntpoging van Siakam 'at the buzzer' dwong ei zo na een verlenging af, maar de bal sprong weer uit de ring. Eindstand: 112-115 voor Utah.

De nummer drie in de Western Conference, Phoenix, klopte Minnesota dankzij het collectief. Phoenix had 7 spelers in dubbele cijfers en haalde het met 113-101. Brooklyn pakte in Orlando nog uit met een stevig slotoffensief, maar kon de nederlaag niet meer verijdelen. Het werd 121-113. Het duel Portland-Dallas, oftewel Lillard-Doncic, eindigde op 125-119.

Bergen ontving hekkensluiter Luik, dat een hapklare brok moest zijn. Het was niet het bese Bergen, want de bezoekers wisten toch het eerste en het laatste kwart te winnen. Tussendoor deed de thuisploeg wel voldoende om de zege veilig te stellen. Door met 69-56 te winnen wipt Bergen voorlopig over Antwerp naar de leiding. Antwerp heeft wel een match minder gespeeld, Oostende zelfs twee.

AALST ZIET LEUVEN LANGSZIJ KOMEN

Voorts is Aalst er niet in geslaagd om in het Forum de overwinning thuis te houden tegen Leuven, dat een prima eerste helft speelde. Aan de rust stond Leuven negen punten voor. Met het einde in zicht naderde Aalst nog wel, maar Leuven won desalniettemin met 71-16. Aalst en Leuven zijn één van de vier ploegen die nu 17 punten tellen.