🎥 Lakers zien LeBron uitvallen en verliezen van ploeg in vorm, wel zeges voor de andere topteams

Donkere wolken pakken zich samen boven de hoofden van de LA Lakers. Nu ligt ook LeBron James in de lappenmand. De twee sterspelers van de Lakers staan zo aan de zijlijn, want ook Anthony Davis kan voorlopig niet in actie komen.

Zo werd het voor de Lakers een te moeilijke uitdaging om Atlanta, dat met zeven zeges op rij al aan het oprukken was in het oosten, te kloppen. Nadat James uitviel met een enkelblessure, hadden de Lakers te weinig aanvallende opties over. In de eerste zes minuten na de pauze zette Atlanta de wedstrijd naar zijn hand. Na 48 minuten was de stand 94-99. De achtste opeenvolgende overwinning dus voor de Hawks.

De andere topteams in de NBA lieten zich niet op een misstap betrappen. Stadsgenoot LA Clippers kwam op geen enkel moment op achterstand in zijn thuiswedstrijd tegen Charlotte. Met zeven spelers in de dubbele cijfers wisten de Clippers de Hornets op een stevig pakje slaag te trakteren. Het werd 125-98.

Een gelijkaardig verloop in Philadelphia, dat Sacramento ontving. Philly liet Simmons aan de kant, maar was desalniettemin na het eerste kwart al zegezeker. Na vier kwarts stond het 129-105. Iets meer spanning was er in Milwaukee. Dat klaarde finaal ook wel de klus en won met 120-113 van San Antonio.