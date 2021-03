Oostende haalt het in bekerfinale van Mechelen na echte thriller

Oostende is de nieuwe bekerwinnaar in het basketbal. De Belgische topclub had het niet onder de markt in de finale tegen Mechelen, want het werd 65-64. Het is de eerste keer sinds 2018 dat Oostende nog eens de bekerfinale kan winnen.

Deze middag stonden Oostende en Mechelen tegenover elkaar in de finale van de beker van België in het basketbal. Oostende was uiteraard de grote favoriet en bij de rust hadden ze ook enkele punten voorsprong, ondanks een betere eerste quarter van Mechelen. Toch werd het in de tweede helft opnieuw razend spannend, want Mechelen kwam opnieuw in de wedstrijd. Bij een 65-63 stand in het absolute slot kreeg Thompson de kans om gelijk te maken via twee vrijworpen, maar hij miste er eentje. Zo werd het 65-64 en het was meteen ook de eindstand. Zo mag Oostende zich voor het eerst sinds 2018 opnieuw de bekerwinnaar noemen.