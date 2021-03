🎥 Lakers verliezen van Suns en zien Chris Paul mijlpaal vieren, winst voor Brooklyn en Philadelphia (in OT)

Gezien de blessures waar LA Lakers mee kampt, was het niet klaar voor de topaffiche tegen Phoenix Suns. Dat kon dan ook nog eens rekenen op Chris Paul die een mijlpaal kon bereiken in zijn reeds zeer mooie carriĆØre. De vlotte winst kwam er nog eens bovenop.

Chris Paul is als spelverdeler al jaren goud waard in de NBA en dat is dti seizoen niet anders. Tegen de Lakers gaf hij de duizendste assist uit zijn carrière. Paul liet overigens een triple-double noteren om deze verwezenlijking nog wat kracht bij te zetten: 11 punten, 13 assists en 10 rebounds. Zonder de geblesseerden James en Davis was LA Lakers niet opgewassen tegen Phoenix, dat won met 111-94.

Meer moeite kenden enkele topteams uit de Eastern Conference. De leider in het oosten, Philadelphia, werd door de driepunter van Randle in New York tot een verlenging gedwongen (88-88). New York ging de slotminuut van die verlenging in met een voorsprong van vier punten. Harris sleepte Philadelphia echter nog over de meet: het eindigde zo op 100-101.

Ook de nummer 2 in het oosten, Brooklyn, werd getest, maar had wel iets meer overschot. Blake Griffin maakte zijn debuut tegen Washington. Vooral in het tweede kwart scoorden de Nets erg vlot. Dat maakte dat ze aan het eind van de rit wisten af te rekenen met de hoofdstedelingen met 113-106.