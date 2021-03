Filou Oostende haalt nieuwe center binnen voor de rest van het seizoen

In de bekerfinale probeerde hij wel even, maar het was duidelijk dat Welsh medisch gezien niet in orde was bij Filou Oostende.

Zondagmiddag pakte Filou Oostende nipt de winst in The EuroMillions Cup tegen Kangoeroes Basket Mechelen (65-64). Thomas Welsh ondernam een poging om te spelen, maar het was duidelijk dat er een medisch probleem was. Hij moet geopereerd worden aan de achillespees. Ondertussen zou Oostende al een opvolger klaar hebben voor Welsh. Het gaat om Jon Teske, een center van 2m16, die overkomt van Lakeland Magic in de Amerikaanse G-League.