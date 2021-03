Kangoeroes ontgoocheld na verlies bekerfinale: "Een kwestie van ervaring"

Kangoeroes Basket Mechelen verloor zondagmiddag met 65-64 de eerste bekerfinale uit de clubgeschiedenis van Filou Oostende.

Voor voorzitter Luc Katra zijn het hoogdagen in Mechelen. De club is zeer ambitieus richting volgend seizoen en de nabije toekomst. “Ik ben vandaag een fiere voorzitter”, reageerdeLuc Katra meteen na afloop van de wedstrijd. “We hebben ervoor gevochten, een paar details maakten het verschil. Jammer dat die laatste fase zich tegen ons keerde.”

Veel tijd om te bekomen is er niet. Woensdag moet Mechelen opnieuw in Paleis 12 spelen, maar dan voor een competitiewedstrijd in de EuroMillions Basketball League op bezoek bij Phoenix Brussels.

Ook bij de spelers was het balen na de nederlaag. “We hebben er alles aan gedaan en dan dit. Zo dichtbij, zo close. Op het einde kwamen we toch een beetje tekort. Misschien was een kwestie van ervaring”, klonk het bij de Nederlander Kherrazi.