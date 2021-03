Elgin Baylor, de eerste speler die ooit meer dan 70 punten maakte in een wedstrijd in de NBA, is overleden

Elgin Baylor, een ex-speler van de LA Lakers, is overleden. Baylor was de eerste speler ooit die meer dan 70 punten kon maken in een wedstrijd in de NBA. Baylor werd 86 jaar oud.

De LA Lakers hebben opnieuw afscheid moeten nemen van een basketballegende. Elgin Baylor is namelijk op 86-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 was Baylor één van de beste spelers in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Zijn strafste prestatie was ongetwijfeld in 1960 toen Baylor in een wedstrijd 71 punten kon maken. Het was de eerste keer ooit dat een speler over de 70 punten ging in één wedstrijd. Baylor speelde in zijn carrière enkel voor de LA Lakers.