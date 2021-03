Overwinning voor LA Clippers, Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) uitblinker in overwinning Houston Rockets

De LA Clippers hebben vannacht gedaan wat ze moesten doen. De ploeg haalde het met 110-119 van de Atlanta Hawks en zo komen ze opnieuw in de buurt van de derde plaats in het westen. Deze plaats is momenteel voor de LA Lakers. Hieronder vindt u het laatste deel van vannacht.

De LA Clippers hadden het niet onder de markt tegen de Atlanta Hawks. Pas dankzij een sterk vierde quarter (20-37) konden ze afstand nemen van de Hawks. Het werd uiteindelijk 110-119 dankzij onder meer 25 punten van Kawhi Leonard. De Houston Rockets hebben dan weer voor het eerst sinds lang nog eens kunnen winnen. Houston haalde het met duidelijke 99-117 cijfers van de Toronto Raptors. Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) trok Houston over de streep met 22 punten. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - San Antonio Spurs: 100-97 Boston Celtics - Memphis Grizzlies: 126-132