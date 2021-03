Limburg United op zoek naar eerherstel na verlies tegen hekkensluiter

Limburg United verloor zijn laatste wedstrijd in de EuroMillions Basketball League op bezoek bij rode lantaarn Luik. Tegen Charleroi moet er een reactie komen.

De nederlaag is hard aangekomen in Hasselt. “Ik wil even terugblikken op de wedstrijd in Luik,” zegt assistent Raymond Westphalen. “Het was ondermaats op alle vlakken. Alleen in het laatste schuifje toonden we beterschap onder impuls van Silas Melson.”

Er volgden dan ook de nodige gesprekken. “T1 Sacha Massot heeft de groep toegesproken en was niet mals in zijn beoordelingen. Afgelopen zondag werd een extra training ingelast. Kijk, we spelen altijd en overal om te winnen, daarom zijn we profs. Verliezen is een onderdeel van de sport, maar het gaat hem over de manier waarop.”

Vooral dat laatste deed ontzettend veel pijn. “We hebben kwaliteit genoeg in de kern om elke ploeg in België pijn te doen. Indien we echter spelen zonder intensiteit, inzet en karakter dan kan je een opdoffer van formaat incasseren, zoals in Luik. Sommige spelers zitten duidelijk in een dipje. Dat kan gebeuren. Als speler kan je onmogelijk elke wedstrijd in topvorm verkeren. We hebben individuele gesprekken gevoerd met de spelers.”

Morgen moet het er helemaal op zijn tegen Charleroi. “We verwachten dan ook een reactie van het team in Charleroi. Altijd een moeilijke wedstrijd voor United, maar aan de groep om tussen de lijnen te verschijnen met de nodige grinta, motivatie en concentratie. Het gaat zeker een lastige opdracht worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we de punten mee naar Hasselt kunnen brengen.”