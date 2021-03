Mons Hainaut stoot door naar kwartfinale van Europe Cup

Mons Hainaut is de enige Belgische basketbalclub die nog op Europees vlak aan de slag is. Dinsdagavond plaatsten ze zich voor de kwartfinale dankzij een stevig slotquarter.

Nadat Bergen in de Champions League uitgeschakeld werd, mochten ze wel verder in de Europe Cup. Dinsdagavond bereikte de Waalse club de kwartfinale van de Europese competitie na een 81-88 zege tegen Promotey.

Promotey is de nummer drie uit de Oekraïense competitie. Bergen had het niet gemakkelijk. Bij de rust stond het 46-35 in het krijt. Ook bij de start van het vierde quarter leek een zege nog veraf, maar een sterk slotkwart met 37 punten deed het tij helemaal keren.

In de kwartfinale wacht donderdag een duel tegen het Poolse Ostrow. Zij wonnen van het Nederlandse Den Bosch, dat de bubbel organiseerde. Den Bosch is de ploeg van de Belgische coach Jean-Marc Jaumin.