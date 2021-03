Niels en Jonas Foerts spelen vanavond tegen elkaar: "Zondag supporterde ik nog voor hem"

Na de bekerfinale van zondag speelt Kangoeroes Basket Mechelen vanavond opnieuw in Paleis 12. Nu is Phoenix Brussels de tegenstander.

Kangoeroes versus Phoenix is ook het duel tussen de broers Jonas en Niels Foerts. “Eigenlijk supporterde ik zondag niet echt voor Mechelen, maar wel voor mijn broer Jonas”, vertelt Niels Foerts aan Het Nieuwsblad.

Jonas verloor uiteindelijk met één puntje verschil van Oostende. “Mechelen was er zondag ontzettend dichtbij, maar op het einde van de rit stond toch weer Oostende op het podium wat intussen als een bekend refreintje klinkt. Ik gunde mijn broer de trofee. Op je 24ste een bekerfinale spelen is knap, maar de cup winnen staat voor eeuwig op je palmares. Dat Mechelen het ei zo na haalde, betekent ook wel dat Brussels niet werd uitgeschakeld door Janneke en Mieke.”

In de onderlinge duels tussen Mechelen en Brussel staat het dit seizoen 2-2. “We bewezen al dat we Mechelen kunnen kloppen. Meer dan andere clubs missen we wel onze thuisfans. Geen enkele ploeg is happig op een trip naar onze zaal waar de fans in je nek blazen. Zonder supporters is het nu wel een goede zaak dat we onze thuismatchen in Paleis 12 mogen spelen in een prestigieuze omgeving. Vroeger was die eer enkel weggelegd voor speciale evenementen als de Willink Game.”