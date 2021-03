Opnieuw een nederlaag voor de LA Lakers, Brooklyn Nets halen het in topper van Portland Trail Blazers

De LA Lakers gaan door een moeilijke periode. Door de blessures van Anthony Davis en LeBron James zakken ze weg in het klassement en ook de voorbije nacht werd niet gewonnen. De Lakers verloren met 111-128 van de New Orleans Pelicans.

De LA Lakers hebben vannacht voor de derde keer op rij verloren. Daardoor zakken ze weg naar de vierde plaats in het westen. Zonder LeBron James en Anthony Davis werd er met 111-128 verloren van de New Orleans Pelicans. Brandon Ingram, ex-speler van de LA Lakers, was goed voor 36 punten tegen zijn ex-club.

De Brooklyn Nets konden dan weer wel winnen. Ze hadden het niet onder de markt in de topper tegen de Portland Trail Blazers, maar Brooklyn haalde het wel met 116-112. James Harden maakte nog maar eens indruk met 25 punten en 17 assists.

Andere wedstrijden:

Denver Nuggets - Orlando Magic: 110-99

Washington Wizards - New York Knicks: 113-131

Phoenix Suns - Miami Heat: 110-100

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors: 108-98