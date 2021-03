🎥 Utah heeft geen kind aan gehavend Brooklyn, Mechelen wint deze keer met één punt in verschil in Paleis 12

Utah - Brooklyn is anno 2021 een echte topaffiche in de NBA. Helaas was het een gehavend Brooklyn dat het parket betrad. Dat was ook te zien aan het scoreverloop: Utah domineerde van start tot finish. Ook Milwaukee en LA Clippers wonnen. In eigen land waren er zeges voor Mechelen en Luik.

Durant, Harden en Irving: geen enkele van de drie supersterren waren erbij toen de Nets een bezoek brachten aan Utah. Dat profiteerde met veel plezier. Van bij de tip-off nam Utah de match resoluut in handen en het loste nooit zijn greep. Eigenlijk was de wedstrijd na het eerste kwart al voorbij. Na 48 minuten gaf het scorebord een verschil van dertig punten aan met een eindstand van 118-88. Brooklyn, de nummer 2 in de Eastern Conference, ziet zo Milwaukee naderen. Dat boekte tegen Boston zijn achtste zege op rij. Milwaukee stond op een gegeven moment 25 punten voor. Boston kwam in het slot nog fel aandringen, maar de Bucks hielden stand en wonnen met 121-119. De LA Clippers moesten minder moeite doen om hun partij winnend af te sluiten. Ze haalden in San Antonio uit met 101-134. In eigen land ging Mechelen opnieuw spelen in Paleis 12. Niet voor een bekerfinale tegen Oostende deze keer, wel voor een competitiematch tegen Brussels. Waar de Kangoeroes die bekerfinale met één punt verloren, wonnen ze nu met één punt verschil. Bram Bogaerts zorgde voor 83-84. Aalst blameerde zich in Luik, dat prompt zijn derde overwinning van het seizoen boekte met 54-48.