Antwerp Giants dit weekend met twee nieuwe spelers in de ploeg

Antwerp Giants kan in de twee confrontaties van dit weekend aanwinsten Phil Cofer en Kavell Bigby-Williams opstellen.

De 25-jarige Kavell Bigby-Williams is een center van 2m11. Pas op zijn vijftiende begon de Engelsman te basketten. “Tot mijn vijftiende was ik doelman”, zegt Bigby-Williams aan HLN. “Nadat ik mijn been brak bij het voetbal, schakelde ik over naar basket. Ik werd snel opgemerkt en maakte deel uit van de nationale jeugdploegen van Engeland. Dat was een uitstekende ervaring en een goede voorbereiding op het universiteitsbasket in Amerika.”

Eind vorig jaar speelde hij bij het Italiaanse Cantu voor het eerst in Europa. “Een sterke competitie met heel wat topspelers en met verschillende teams in de Euroleague en EuroCup. Na een coacheswissel werden bepaalde beloftes niet nagekomen en keek ik uit naar een andere club. Toen Antwerp Giants contact opnam, aarzelde ik niet.”

Ambities zijn er alvast in Antwerpen en dat zint de big guy wel. “Ik ben een meer verdedigend ingestelde speler. Ik bescherm de bucket, ik ben een uitstekende rebounder en shotblocker. Ik breng veel energie, ik kan mijn snelheid uitspelen en ben niet bang om het vuile werk op te knappen. Ik kijk enorm uit naar de wedstrijden van dit weekend. Ik ben gelukkig dat ik eindelijk weer kan basketten. Ik hoop dat ik iets kan bijdragen en dat we het weekend afsluiten met twee zeges.”