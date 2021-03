NBA: de meest opvallende trades op een rijtje

Gisteren was de laatste dag dat de NBA-ploegen nog enkele trades konden doen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Zo zijn er nog verschillende opvallende trades uit de bus gekomen.

Eén van de meest opvallende transfers in de NBA is ongetwijfeld de trade van Rajon Rondo. De point guard was sinds dit seizoen aan de slag bij de Atlanta Hawks, maar hij trekt naar de LA Clippers. Lou Williams maakt de omgekeerde beweging en zal bij de Hawks aan de slag gaan. Het is opvallend, want Rondo was tot voor dit seizoen nog aan de slag bij de grote rivaal van de LA Clippers, de LA Lakers.

De Boston Celtics kennen een wisselvallig seizoen en daarom hebben ze besloten om er nog wat kwaliteit bij te halen. Zo hebben ze Evan Fournier weggeplukt bij de Orlando Magic. Het is niet de enige sterspeler die is vertrokken bij Orlando.

Zo lijkt de Magic te willen rebuilden want ook Nikola Vucevic, een all-star, is vertrokken. Hij gaat aan de slag bij de Chicago Bulls en ook Al-Farouq Aminu zet deze stap. Wendell Carter Jr. en Otto Porter Jr. maken de omgekeerde beweging.

Tenslotte is er ook nog Victor Oladipo. De sterspeler was sinds dit seizoen aan de slag bij de Houston Rockets, maar hij trekt naar de Miami Heat. De Rockets krijgen dan weer Kelly Olynyk, Avery Bradley en een draft pick in de plaats.