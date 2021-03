Sacramento Kings halen uit tegen Golden State Warriors, C.J. McCollum uitblinker in nipte overwinning Portland Trail Blazers

De Sacramento Kings kennen een wisselvallig seizoen, maar deze nacht hebben ze wel uitgehaald tegen de Golden State Warriors. Het werd 119-141 voor Sacramento dankzij onder meer 44 punten van De'Aaron Fox. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

Straffe prestatie van de Sacramento Kings deze nacht. Ze scoorden maar liefst 141 punten tegen de Golden State Warriors. Het werd uiteindelijk 119-141. De 23-jarige De'Aaron Fox was de uitblinker met 44, terwijl Stephen Curry niet van de partij was voor Golden State.

De Portland Trail Blazers zitten in een goede flow en dat hebben ze vannacht bevestigd tegen de Miami Heat. Het werd 125-122 voor Portland. Lillard was goed voor 22 punten, maar C.J. McCollum was de absolute uitblinker met 35 punten.

Tenslotte stonden ook de Washington Wizards en de New York Knicks tegenover elkaar. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar New York trok uiteindelijk aan het langste eind. Het werd een 102-106 overwinning voor de Knicks.