Lakers doorbreken negatieve spiraal en winnen zonder LeBron James

In de NBA hebben de LA Lakers afgelopen nacht nog eens kunnen winnen. Na vier verloren partijen en een blessure van LeBron James konden de Lakers de boost wel gebruiken.

Nochtans begon de wedstrijd tegen staartploeg de Cleveland Cavaliers niet goed. Bij de rsut stonden de Lakers 7 punten in het krijt.

In het derde kwart ontbond Harrell zijn duivels waardoor de Lakers met een ruime voorsprong het laatste kwart in gingen. Die werd enkel nog maar uitgediept in het laatste kwart.

De LA Lakers staan nu op der vierde plaats in de Western Conference, achter onder meer de Phoenix Suns, waarvan ze eerder deze week nog verloren. Het is nog onduidelijk hoe lang LeBron James out zal zijn.

Nummers een en twee in de Western Conference wonnen hun wedstrijd ook, Utah Jazz won met een nipte 117-114 van de Memphis Grizzlies en de Phoenix Suns hadden het lastig bij de Toronto Raptors (100-104).

Wat vroeger op de avond versloegen de Brooklyn Nets de Detroit Pistons met amper 2 punten verschil. Uitblinker was opnieuw James Harden die voor maar liefst 44 punten, 14 rebounds en 8 assists zorgde in de 111-113 overwinning. In de Eastern Conference blijven de Nets op plaats 2, achter de Philadelphia 76ers.