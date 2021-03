LA Lakers willen straffe zaak doen op vrije markt: sterke center op weg naar de ploeg van LeBron James en Anthony Davis

Door de blessures van LeBron James en Anthony Davis loopt het de laatste weken iets minder bij de LA Lakers in de NBA. De ploeg staat nu op de vierde plaats in het westen, maar toch blijven ze één van de favorieten voor de titel.

Zo lijken de Lakers ook nog heel wat kwaliteit bij te halen in afwezigheid van LeBron James en Anthony Davis. De ploeg zou namelijk de topfavoriet zijn om Andre Drummond in te lijven. Drummond is een vrije speler nadat hij mocht vertrekken bij de Cleveland Cavaliers.

Andre Drummond is een specialist in rebounds en ook dit seizoen was hij met een gemiddelde van 17.5 punten en 13.5 rebounds goed op dreef. Drummond was in het verleden ook al twee keer een all-star en was voor zijn transfer naar de Cavaliers de grote ster van de Detroit Pistons.