Verrassende nederlaag voor Milwaukee Bucks, LA Clippers halen het in topper van Philadelphia 76ers

Geen nieuwe overwinning voor de Milwaukee Bucks deze nacht. De ploeg verloor verrassend met 102-96 van de New York Knicks. De LA Clippers haalden het dan weer in de topper van de Philadelphia 76ers met 112-122. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen van deze nacht.

De Milwaukee Bucks waren goed op dreef in de NBA, maar deze nacht raakten ze niet voorbij de New York Knicks. Zonder sterkhouder Giannis Antetokounmpo verloor Milwaukee met 102-96. Ze blijven wel op de derde plaats in het oosten met 29 overwinningen en 16 nederlagen.

Ook de Philadelphia 76ers, de leiders in het oosten, zijn er niet in geslaagd om deze nacht te winnen. In de topper tegen de LA Clippers werd het 112-122 voor de ploeg uit Los Angeles. Paul George (24 punten, 9 rebounds, 9 assists) en Kawhi Leonard (28 punten) waren de uitblinkers.

Andere wedstrijden:

Detroit Pistons - Washington Wizards: 92-106

Chicago Bulls - San Antonio Spurs: 104-120

Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings: 98-100