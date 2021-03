🎥 LA Lakers en Phoenix (in OT) winnen na spannende duels, koploper Antwerp verliest in België

šŸŽ„ LA Lakers en Phoenix (in OT) winnen na spannende duels, koploper Antwerp verliest in BelgiĆ«

Zonder zijn sterkhouders is het zwoegen geblazen voor de LA Lakers om aan overwinningen te geraken. Daar slaagden ze wel in tegen Orlando, al scheelde het niet veel. Phoenix werd nog meer op de proef gesteld: het moest een verlenging spelen in Charlotte.

De LA Lakers stellen het nog steeds zonder sterspelers Anthony Davis en LeBron James. Toch vinden ze stilaan manieren om te winnen, al gaven ze tegen Orlando bijna een zekere zege prijs. Bij 96-89 in de slotminuten leek het gespeeld. Orlando naderde nod en Otto Porter Jr. mocht vrij aanleggen van achter de driepuntlijn om een verlenging af te dwingen. Zijn shot raakte de ring, LA won met 96-93. Ook voor Phoenix leek er geen vuiltje aan de lucht toen het op 3 minuten en 20 seconden van het einde 82-90 voor stond in Charlotte. De thuisploeg keerde nog terug tot 90-90 en zo kwam er nog een verlenging aan te pas. Daarin vond Phoenix toch de mentale kracht om overeind te blijven en om te winnen met 97-101. Voorts waren er in de NBA nog zeges voor Portland (117-122 bij Toronto) en Denver (106-102 tegen Atlanta). In eigen land viel er een grote verrassing te noteren: leider Antwerp liet zich thuis vloeren door Charleroi. De Giants zetten een slechte start nog wel recht, maar zagen Charleroi in het laatste kwart de winst grijpen met 74-77. Leuven rukt op in de stand nadat het Limburg klopte met 79-68. Aalst haalde het deze keer wél van Luik met 91-80.