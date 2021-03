OFFICIEEL: LA Lakers doen straffe zaak en halen All-Star binnen

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Andre Drummond, die een vrije speler was nadat zijn contract bij Cleveland Cavaliers in onderling overleg was ontbonden, wordt een speler van de LA Lakers.

Het loopt de laatste weken iets minder bij de LA Lakers. De kampioen van vorig seizoen staat slechts op de vierde plaats in het westen, maar daar hebben de blessures van LeBron James en Anthony Davis uiteraard wel wat mee te maken. De Lakers zullen het nog een tijdje zonder die sterren moeten doen en daarom hebben ze met Andre Drummond een andere All-Star binnengehaald. De center, die zeer sterk is in de rebounds, was een vrije speler nadat zijn contract bij de Cleveland Cavaliers in onderling overleg werd ontbonden. Met Drummond, LeBron James en Anthony Davis bombarderen de LA Lakers zich zo als grote titelfavoriet naast de LA Clippers en de Brooklyn Nets. OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 29, 2021