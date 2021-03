LA Clippers maken indruk in topper tegen Milwaukee Bucks, Utah Jazz boekt duidelijke overwinning tegen Cleveland Cavaliers

Vannacht stonden de Milwaukee Bucks en de LA Clippers tegenover elkaar in een echte topper in de NBA. Spannend werd het echter niet, want de Clippers boekten met 105-129 een vlotte overwinning. Hieronder vindt u deel 1 van de uitslagen van deze nacht.

Met de Milwaukee Bucks en de LA Clippers stonden de nummers drie in het westen en het oosten tegenover elkaar. Uiteindelijk trok de ploeg uit het westen aan het langste eind, want de Clippers waren met 105-129 te sterk. Kawhi Leonard speelde een sterke wedstrijd op alle vlakken en sloot de match af met 23 punten, 9 rebounds en 8 assists. Utah Jazz, de leider in het westen, kende dan weer geen problemen met de Cleveland Cavaliers. Het werd een duidelijke 75-114 overwinning voor Utah. Rudy Gobert was de uitblinker met 18 punten en 17 rebounds. andere wedstrijden: Indiana Pacers - Washington Wizards: 124-132 Miami Heat - New York Knicks: 98-88 Toronto Raptors - Detroit Pistons: 104-118 Sacramento Kings - San Antonio Spurs: 132-115